Bij een zwaar verkeersongeval zojuist op de Bosjebrug in Suriname zijn meerdere auto’s betrokken waaronder een politiewagen. Een trekker met houtblokken is van de brug gerold en heeft daarbij meerdere voertuigen geraakt.

Een van de voertuigen die geraakt is is een politieauto. Een agente is hierdoor bekneld geraakt.