Door rover gestoken automobilist rijdt bromfietser aan op weg naar SEH

Bij een aanrijding vanmorgen in Suriname, heeft een gewonde automobilist een bromfietser aangereden. De bestuurder van de auto was even daarvoor overvallen en door een rover met een mes gestoken. Hij was onderweg naar het ziekenhuis toen hij waarschijnlijk onwel werd en de bromfietser aanreed.

De beroving deed zich voor aan de Dalbanastraat en is gepleegd door een man die gewapend was met een mes. Het slachtoffer zat in zijn voertuig samen met een vrouw te wachten, toen zij plotseling werden aangevallen door een rover, die zijn tas wegrukte.

Daarbij bracht de rover het slachtoffer een messteek toe in de buikstreek. In de tas had het slachtoffer SRD 15.000,- en sieraden bewaard. Na de daad verliet de verdachte de plaats te voet.

Het slachtoffer reed toen weg met de bedoeling de Spoedeisende Hulp (SEH) aan te doen. Hij raakte echter onwel en maakte aan de Martin Luther Kingweg ter hoogte van Dwarka service station, een aanrijding met een bromfietser.

De Surinaamse politie heeft de zaak in onderzoek.