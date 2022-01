Vaste collectie over Nederlandse koloniale verleden in Tropenmuseum

Het Tropenmuseum in Amsterdam komt vanaf 9 juni met een nieuwe vaste collectie over het Nederlandse koloniale verleden en de doorwerking ervan in de wereld van nu. Dat meldt het museum vandaag.

Centraal in de collectie staan het Nederlandse koloniale verleden in Suriname, het Caraïbisch gebied en Indonesië, evenals het effect van dat verleden in het hedendaagse leven daar.

De tentoonstelling, met de titel Onze koloniale erfenis, bevat zo’n 500 voorwerpen en kunstobjecten uit de koloniale tijd, aangevuld met met nieuwe, hedendaagse kunst.

Met de tentoonstelling wil het museum ‘bijdragen aan bewustwording van de structuren en verhoudingen’ die met kolonialisme zijn geïntroduceerd.