Wayana’s bouwen boten op zonne-energie

Wayana’s in het verre zuiden van Suriname gaan geen uitdaging uit de weg. Met veel enthousiasme treffen ze voorbereidingen om boten, die varen op zonne-energie, te ontwikkelen. De vaartuigen zijn hierdoor milieuvriendelijk en kostenbesparend, meldt de Vereniging van Inheemse dorpshoofden in Suriname (VIDS).

De initiatiefnemer in Suriname, Stichting Mulokot, een Inheemse organisatie die het traditioneel gezag van de Wayana bijstaat, voert dit project uit in samenwerking met de Achuar Inheemsen in Ecuador. Daar is de technologie reeds in werking met hulp van Kara Solar, een producent van de boten op zonne-energie (https://fb.watch/aGIOqgO0cM/).

Met deze partners en financiering van de non-profit organisatie Nia Tero, zal Suriname ook behoren tot één van de landen, waar vaartuigen op zonne-energie worden ontwikkeld. Behalve Ecuador en Suriname, zullen ook gemeenschappen in Brazilië en Solomonseilanden (Grote Oceaan) de techniek toepassen. “𝘞𝘦 𝘻𝘪𝘫𝘯 𝘪𝘯 𝘥𝘦 𝘰𝘯𝘥𝘦𝘳𝘻𝘰𝘦𝘬𝘴𝘧𝘢𝘴𝘦 𝘰𝘮 𝘶𝘪𝘵𝘦𝘪𝘯𝘥𝘦𝘭𝘪𝘫𝘬 𝘦𝘦𝘯 𝘱𝘳𝘰𝘥𝘶𝘤𝘵 𝘰𝘱 𝘵𝘦 𝘭𝘦𝘷𝘦𝘳𝘦𝘯, 𝘥𝘢𝘵 𝘢𝘢𝘯𝘨𝘦𝘱𝘢𝘴𝘵 𝘪𝘴 𝘢𝘢𝘯 𝘰𝘯𝘻𝘦 𝘦𝘪𝘨𝘦𝘯 𝘚𝘶𝘳𝘪𝘯𝘢𝘢𝘮𝘴𝘦 𝘰𝘮𝘴𝘵𝘢𝘯𝘥𝘪𝘨𝘩𝘦𝘥𝘦𝘯 𝘦𝘯 𝘰𝘱 𝘴𝘵𝘳𝘰𝘰𝘮𝘷𝘦𝘳𝘴𝘯𝘦𝘭𝘭𝘪𝘯𝘨𝘦𝘯 𝘪𝘯 𝘰𝘯𝘻𝘦 𝘳𝘪𝘷𝘪𝘦𝘳𝘦𝘯”, zegt Jupta Itoewaki, voorzitter van Mulokot.

Itoewaki kan nog niet zeggen hoeveel boten vervaardigd zullen worden, maar verwacht dat er genoeg vaartuigen gebouwd zullen worden om de Wayana stam goed van dienst te zijn. Deze kunnen ingezet worden voor onder andere het vervoer van scholieren en goederen. De Wayana Inheemsen worden getraind in het bouwen, onderhouden en besturen van deze boten. Ook zullen ze kennis en vaardigheden aanleren om te werken bij de oplaadstations die op strategische plekken langs de rivieren opgezet zullen worden.

Itoewaki wijst erop dat het bij zonne-energie gaat om groene stroom die milieuvriendelijk is. Die heeft geen of veel minder schadelijke effecten op de natuur. “𝘌𝘳 𝘪𝘴 𝘨𝘦𝘦𝘯 𝘶𝘪𝘵𝘴𝘵𝘰𝘰𝘵 𝘷𝘢𝘯 𝘨𝘢𝘴𝘴𝘦𝘯 𝘦𝘯 𝘥𝘦 𝘦𝘯𝘦𝘳𝘨𝘪𝘦 𝘻𝘰𝘳𝘨𝘵 𝘰𝘰𝘬 𝘷𝘰𝘰𝘳 𝘮𝘪𝘯𝘥𝘦𝘳 𝘭𝘢𝘸𝘢𝘢𝘪”, zegt de voorzitter. Daarnaast is zonne-energie goedkoper en de Wayana’s kunnen het geld dat ze hiermee besparen aan andere doeleinden besteden.