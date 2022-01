6.000 SRD gestolen bij inbraak sportcomplex Albina; verdachte gefilmd

Bij het sportcomplex te Albina is afgelopen week ingebroken en een geldbedrag van SRD 6.000 weggenomen. In verband met deze zaak heeft de politie de 30-jarige Sjaak A. zaterdag aangehouden en in verzekering gesteld.

De verdachte is in het pand geweest niet wetende dat zijn strafbare handelingen vastgelegd werden met een beveiligingscamera. Op basis van die beelden werd Sjaak zaterdag opgespoord en aangehouden.

De verdachte had geen andere keus dan de waarheid te verklaren. Hij verklaarde het geld te hebben verbrast. Hangende het verder onderzoek blijft Sjaak in arrest.