President Bolsonaro terug naar Brazilië na overlijden moeder (94)

De Braziliaanse president Jaïr Bolsonaro is vanuit Suriname teruggevlogen naar Brazilië. Dit nadat bekend werd dat zijn moeder op 94-jarige leeftijd is overleden.

De president maakte het overlijden van z’n moeder Olinda Bonturi Bolsonaro zelf bekend op Twitter, tijdens zijn verblijf in Suriname. “Moge God je verwelkomen in zijn oneindige goedheid. Op dit moment bereid ik me voor om terug te keren naar Brazilië” schreef hij vanmorgen op Twitter.

Bolsonaro had donderdag in Suriname een ontmoeting met president Santokhi en president Irfaan Ali van Guyana. Hij zou vandaag doorreizen naar Guyana, maar dat bezoek is nu gecanceld.

President Santokhi bracht zijn condoleances over via zijn Facebook pagina, waar hij dit schreef: