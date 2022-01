Gevluchte arrestant Clyde B. weer aangehouden

De arrestant Clyde B. is vandaag, vrijdag 21 januari, door het Arrestatie Team gearresteerd te Charlesburg in Suriname. Deze arrestant was op zaterdag 6 november 2021 samen met zijn mede arrestant Shaquille Deel ontvlucht uit het cellenhuis van politie Santo Dorp.

De arrestanten hadden de spijlen van de bad-toiletruimte doorgezaagd en via die ontstane opening ontsnapt. De politie heeft B. na bijkans 11 weken in de kraag gevat. Van arrestant Deel ontbreekt nog elk spoor.

Beide arrestanten waren terzake diefstal door middel van geweldpleging in verzekering gesteld.