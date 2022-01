President Bolsonaro gelooft in wederzijds voordeel

President Jair Bolsonaro van de Federatieve Republiek Brazilië gelooft dat het zuiderbuurland en Suriname elkaar veel te bieden hebben.

Het Braziliaanse staatshoofd heeft op donderdag 20 januari 2022 aan het einde van de bilaterale gesprekken met president Chandrikapersad Santokhi de hoop uitgesproken dat de twee naties wederzijds een groot voordeel halen uit hun samenwerking.

Het resultaat van het bilateraal overleg is vastgelegd in een gezamenlijke verklaring. Bolsonaro sprak van een voorrecht om in Suriname te vertoeven. Hij gaf aan de aangewezen ministers te hebben meegenomen om met hun Surinaamse counterparts samenwerking op hun werkgebieden te bespreken.

Het gaat om de ministers van Natuurlijke Hulpbronnen en Energie, Openbare Werken, Justitie en Politie, Buitenlandse Zaken alsook een defensie-admiraal. Het Braziliaanse staatshoofd benadrukt dat zijn land significante ervaring met Suriname te delen heeft op het gebied van exploratie van olie en gas.

Uit de verklaringen die de presidenten aan het eind van de dag voorlazen, blijkt dat olie- en gasontwikkeling in Suriname en Guyana het belangrijkste agendapunt was. Brazilië heeft al de nodige ervaring met olieproductie, Guyana en Suriname beginnen pas net met deze industrie.

De twee landen hopen derhalve gebruik te kunnen maken van de Braziliaanse kennis en ervaring. De verwachting is dat Brazilië als grote speler met veel investeerders een belangrijke rol zal spelen in het ontwikkelen van de Surinaamse en Guyanese olie- en gasindustrie.