Elf jeugdige delinquenten Santo Boma positief getest op coronavirus

In Suriname zijn elf jeugdige delinquenten van het Jeugdopvoedingsgesticht te Santo Boma, positief getest op het coronavirus. Hoe de besmetting precies heeft plaatsgevonden, is nog onduidelijk.

Vermoedelijk zijn de jeugdigen besmet door een penitentiaire ambtenaar, maar er wordt niet uitgesloten dat er een eventuele besmetting heeft plaatsgevonden door het afgeven van spullen tijdens de bezoektijd.

De besmette delinquenten zijn apart in het Jeugdopvoedingsgesticht ingesloten. Hun gezondheidstoestand wordt gemonitord door een arts. De situatie in het Jeugdopvoedingsgesticht is onder controle.

In het Jeugdopvoedingsgesticht zijn jeugdigen ingesloten die zijn veroordeeld door de jeugdrechter.