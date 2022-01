Man steelt zes pakken garnalen om kinderen te verzorgen

De politie van Latour heeft de 40-jarige Jurgen R. woensdag aangehouden voor diefstal van zes pakken garnalen uit een winkel aan de Latourweg in Suriname. Hij werd op heterdaad betrapt door de winkelier.

De verdachte had geen idee dat de winkelier zijn handelingen via de beveilingscamera volgde. Voordat Jurgen de winkel verliet ondernam de winkelier actie en hield de verdachte aan. Hij werd kort daarna aan de politie van Latour overgedragen.

Volgens de verdachte ging hij over tot diefstal, omdat hij geld nodig had om zijn kinderen te verzorgen. Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is Jurgen met een ernstige waarschuwing heengezonden.

De gestolen garnalen ter waarde van SRD 1950,- zijn teruggegeven aan de winkelier.