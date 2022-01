Food delivery boy steekt zwerver met schroevendraaier in rug

Een food delivery boy heeft woensdagmiddag een man, die geen vaste woon- of verblijfplaats heeft, met een schroevendraaier gestoken in zijn rug. Dit incident deed zich voor op de kruising gevormd door de Mozart- en de Anamoestraat in Suriname.

Uit het politioneel onderzoek blijkt dat de 29-jarige, A.B., voeding bezorgde voor klanten tot aan huis. Het slachtoffer schold hem uit. Hierover ontstond er een woordenwisseling tussen beiden, waarbij er over en weer werd uitgescholden.

De delivery boy bewapende zich met een schroevendraaier en stak daarmee de zwerver tot drie keren toe in zijn rug. Omstanders wisten gelijk daarna de steekgrage bezorger aan te houden en aan de politie over te dragen.

Het gewonde slachtoffer werd per ontboden ambulance afgevoerd naar de Spoedeisende Hulp. Volgens de politie heeft het slachtoffer een gewoonte om iedereen uit te schelden. Hij is vaker door de politie van Geyersvlijt opgepakt.

De 29-jarige bezorger wordt na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering gesteld.