Vrouw aangehouden voor televisiediefstal bij appartement op Owru Yari

Saskia D., is gisteren door de politie van Geyersvlijt gearresteerd voor diefstal van twee televisie toestellen bij een appartement in Paramaribo-Noord op Owru Yari.

De verdachte was eerder reeds aangehouden maar vanwege gebrek aan bewijs was ze door het Openbaar Ministerie (OM) in Suriname heengezonden.

Intussen heeft de politie de hand weten te leggen op andere zaken die ertoe hebben geleid dat ze wederom is opgepakt. Na afstemming met het OM is Saskia in verzekering gesteld.

Op 31 december is Saskia samen met haar broer Raoul D., en een tot nog toe onbekende man naar het appartement geweest. Één van de mannen had een afspraak met een Dominicaanse vrouw op de locatie. Na het bezoek bleek dat het trio ervandoor ging met twee televisie toestellen.

Een getuige had het drietal tijdens de daad betrapt en de informatie aan de politie doorgespeeld die leidde tot aanhouding van de Dominicaanse vrouw, Altagracia R. en Raoul. Intussen is Altagracia in vrijheid gesteld.

De politie is bezig met de opsporing van de derde verdachte. De gestolen televisie toestellen zijn nog steeds niet terecht. Het onderzoek duurt voort.