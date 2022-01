Winkelier bij beroving gekapt aan neus en lip

Rovers hebben woensdagavond een winkelier aan de Indira Gandhiweg gekapt aan zijn neus en bovenlip. De neus en bovenlip van het slachtoffer hingen gedeeltelijk los. Hij is met de ambulance vervoerd voor medische behandeling.

De winkelier was bij ingang van zijn winkel. Twee rovers stormden plotseling de zaak binnen. Een van hen die een houwer had, maakte zwaaiende bewegingen naar de man die verwondingen heeft opgelopen.

De vrouw van het slachtoffer die achter de kassa zat, werd onder schot gehouden door de tweede rover die gewapend was met een jachtgeweer. Een onbekend bedrag aan dagopbrengst is weggenomen.

De criminelen renden met de buit weg. Een van hen was gekleed in een blauwe sweater met lange mouwen en blauwe joggingbroek en zijn kompaan was in het zwart gekleed. De politie