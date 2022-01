Man wil met 160.000 euro cash naar Suriname vliegen

De Nederlandse Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) heeft een 58-jarige man uit Nederland aangehouden op Schiphol op verdenking van witwassen. De verdachte die naar Suriname wilde vliegen, had ruim 160.000 euro contant geld bij zich.

Een speurhond van de Douane rook onraad tijdens een reguliere bagagecontrole. Hij had 155.00 euro in zijn ruimbagage verstopt en nog eens ruim 8.000 euro in zijn handbagage. Het geld werd onder andere aangetroffen in broekzakken van ‘zeer dure exclusieve spijkerbroeken (foto), meldt de FIOD.

Daarnaast werden bij de verdachte nog twee exclusieve horloges, diverse sieraden, een vals paspoort, ID-kaart en acht mobiele telefoons, waaronder vijf nieuwe. 

Uit een eerste onderzoek door de FIOD bleek dat de man niet kon verklaren waarom hij de grote hoeveelheden geld vervoerde. Hij werd vervolgens aangehouden op verdenking van witwassen en het niet aangeven van het vervoer van 10.000 euro of meer bij de Douane.

Omdat de FIOD het vermoeden had dat er bij de man thuis nog meer geld zou kunnen liggen, vond er een spoeddoorzoeking in de woning van de man plaats. Tijdens deze doorzoeking werden onder andere een auto, diverse dure merkkleding, datadragers en administratie in beslag genomen.