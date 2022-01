Kelvin Leerdam tekent voor twee seizoenen bij LA Galaxy

De i n Suriname geboren profvoetballer Kelvin Leerdam heeft een contract voor twee seizoenen getekend bij de Amerikaanse voetbalclub Los Angeles Galaxy. Dat heeft de club uit Californië via de officiële kanalen bekendgemaakt.

Leerdam speelde in Nederland voor Feyenoord en Vitesse en begon zijn carrière in de Major League Soccer (MLS) in juli 2017, bij de Seattle Sounders. De MLS is een professionele voetbalcompetitie van de Voetbalbond van de Verenigde Staten die het hoogste niveau van zowel de Verenigde Staten als Canada vertegenwoordigt.

Vorig jaar tekende hij bij Inter Miami, de club van mede-eigenaar David Beckham. Daar was hij transfervrij na zijn vertrek, waarna LA Galaxy zich meldde.

Leerdam werd in november 2019 ook voor het eerst opgeroepen voor het Surinaams elftal Natio. Hij maakte zijn debuut op 24 maart 2021 in een WK-kwalificatiewedstrijd tegen de Kaaimaneilanden. Op 25 juni 2021 werd hij opgeroepen voor de Surinaamse selectie voor de CONCACAF Gold Cup 2021.