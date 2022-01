Socioloog Deryck Ferrier op 88-jarige leeftijd overleden

De bekende Surinaamse socioloog Deryck Ferrier is vannacht overleden. Dat heeft de familie vrijdagochtend tegenover de Ware Tijd bevestigd. De in Paramaribo geboren oudste zoon van dr. Johan Ferrier, de eerste president van Suriname, is 88 jaar geworden.

Ferrier was naast socioloog ook landbouwkundige. Hij was algemeen directeur van het Centrum voor Economisch en Sociaalwetenschappelijk Onderzoek (Ceswo) en werd bekend om zijn sociaalwetenschappelijke publicaties. Minder bekend is zijn literaire werk.

Hij is vooral bekend in zijn hoedanigheid van sociaalwetenschappelijk onderzoeker van de Surinaamse samenleving en heeft een lange staat van dienst als coördinator en manager van diverse wetenschappelijke activiteiten.