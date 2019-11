Na Hasselbaink ook Kelvin Leerdam mogelijk naar Natio Suriname

De Nederlandse profvoetballer van Surinaamse afkomst Kelvin Leerdam, is momenteel in Suriname en heeft afgelopen week meegetraind met de selectie van Natio. Leerdam is wellicht de volgende voetballer met een Nederlands paspoort die voor Suriname kan uitkomen.

De 29-jarige Leerdam volgt hiermee het voorbeeld van Nigel Hasselbaink, die gisteren debuteerde voor Suriname in de Concacaf wedstrijd tegen Dominica. Suriname won die wedstrijd met 4-0 en Hasselbaink speelde een ijzersterke wedstrijd volgens Radio 10 in Suriname.

De in Suriname geboren Leerdam speelde in het verleden voor de Nederlandse profclubs Vitesse en Feyenoord en speelt momenteel in de Verenigde Staten voor de Seattle Sounders. Met die club werd hij vorige week kampioen van Amerika.

Het is nog niet duidelijk wanneer Leerdam mag uitkomen voor het Surinaamse Natio. Hij wacht nu nog op zijn internationale clearance, verneemt de redactie van Waterkant.