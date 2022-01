Interview met Astrid Roemer wordt zaterdag niet uitgezonden

Op zaterdag 8 januari wordt het interview van Nina Jurna met Astrid Roemer niet uitgezonden. Dat heeft de VPRO vanmorgen laten weten. De redactie van Waterkant.Net verneemt dat Nina ziek is en daarom het interview niet kan afnemen.

Het gesprek met Astrid Roemer wordt op een later moment opgenomen en er wordt gezocht naar een nieuw uitzendtijdstip. Die aflevering zal sowieso in de podcast afgespeeld kunnen worden.

In plaats daarvan zal het gesprek dat Sophie Derkzen met Mathieu Segers had in het kader van VPRO’s Marathoninterviews opnieuw te beluisteren zijn.