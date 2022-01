Opgeviste lichaam is van man die van Bosjebrug sprong

Het lichaam dat dinsdag uit de Suriname rivier werd opgevist, is van de man die afgelopen zondag vanaf de Bosjebrug is gesprongen. Dat heeft de Surinaamse politie bevestigd aan de redactie van Waterkant.Net. Het gaat om de in 1972 geboren Ramesh R. ook wel bekend als Toni.

De zaak is nog in onderzoek bij de politie omdat er zich meer zou hebben afgespeeld. Aan de daad van de man zou namelijk een ruzie bij een woonadres in het centrum vooraf zijn gegaan. De man zou zondagavond daar ruzie gehad hebben met een vrouw en haar in borst en arm hebben gestoken. Hiervan is aangifte gedaan bij de politie.

Vermoedelijk is hij daarna naar de brug gereden waar hij zijn auto achterliet en van de brug sprong. Een getuige zag dit gebeuren en waarschuwde de politie. Die trof ter plaatse het rijbewijs van de man in de auto aan.

Dinsdag werd het lichaam gesignaleerd in het water, waarna de maritieme politie werd ingeschakeld. Die bracht het stoffelijk overschot aan wal.