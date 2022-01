Automobilist denkt dat bromfietser een dief is en rijdt op hem in

Een automobilist in Suriname is opzettelijk ingereden op een bromfietser. Hij achtervolgde de man in Paramaribo, omdat hij hem voor dief aanzag. Hij had het vermoeden dat de man zijn bromfiets had gestolen en zich daarop verplaatste.

De automobilist heeft de bromfietser tot twee keer toe aangereden. Het slachtoffer sprong van zijn brom om te voorkomen dat hij verwondingen opliep. De bromfiets kwam vast te zitten onder de auto, waardoor de bestuurder niet kon wegrijden.

Het voorval begon toen de automobilist, wiens bom gestolen is, de bromfiets spotte en het vermoeden kreeg dat het vervoersmiddel van hem was. Hij begon de bromfietser te achtervolgen tot naar zijn woning. Daar stopte hij in een inrit in de buurt.

De bromfietser vermoedde dat hij werd achtervolgd en ging weer de straat op met zijn bromfiets. Hij reed naar de auto om te weten wie erin zat. De automobilist zat samen met een vrouw. Het is niet bekend wat er tussen de bromfietser en automobilist is besproken, maar de bestuurder heeft de bromfietser na het gesprek aangereden.

De automobilist werd aangehouden, maar is inmiddels heengezonden. Hij heeft zich vergist en zal de bromfietser vergoeden voor de schade.