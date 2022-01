Ministerie: ‘Times zaait paniek met onjuiste informatie over zuurstofconcentrators’

Het Surinaamse ministerie van Volksgezondheid is niet te spreken over een artikel over zuurstofconcentrators, dat vandaag in Times of Suriname verscheen. Volgens het ministerie verschaft de krant onjuiste informatie met deze ongefundeerde bewering.

In het artikel is aangegeven dat een derde deel van de zuurstofconcentrators, welke werden ingezet in de vierde COVID-golf bij zuurstofbehoeftige patienten, spoorloos zouden zijn. Het ministerie distantieert zich van deze bewering en betreurt het dat genoemde dagblad zonder toepassing van het hoor-en wederhoor principe deze onverantwoordelijke publicatie lanceert.

De zuurstofconcentrators zijn keurig opgeslagen en zijn onder controle. In de afgelopen periode hebben de beheerders van de zuurstofconcentrators een ’track and trace’ app ontwikkeld om het beheer en distributie te monitoren. De samenleving mag erop rekenen dat de zuurstofconcentrators beschikbaar zijn indien die ingezet moeten worden bij zuurstofbehoeftige patiënten.

“Met deze berichtgeving wordt er onnodig paniek gezaaid in de samenleving, terwijl bij delen van de samenleving er reeds angst gevoelens aanwezig zijn vanwege de explosieve stijging van covid-19 gevallen in de vijfde golf. Het Ministerie van Volksgezondheid doet daarom een beroep op de samenleving om de officiële berichtgeving van het ministerie te gebruiken als referentie en niet in te gaan op sensatienieuws”, aldus het ministerie.