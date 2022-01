Woning door felle brand verwoest; kinderen alleen thuis

Bij een felle brand vanmorgen aan de Flamingostraat in Suriname is deze woning totaal verwoest. Zeven kinderen, waarvan de oudste slechts 10 jaar is, waren op het moment van de brand zonder ouders thuis.

De brand in de l aagbouw woning, opgetrokken uit hout, vond rond 10.00u plaats. Het gaat om achterwoning op een perceel waar twee huizen staan. Alle kinderen konden zich in veiligheid brengen.

De woning is volledig afgebrand. De Surinaamse brandweer kon slechts nablussen en ervoor zorgen dat belendende panden bespaard bleven.