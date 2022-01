Familie snapt moord op 31-jarige Stephano niet

De man die op oudjaarsdag in Rotterdam werd doodgeschoten is de 31-jarige Stephano. De vader van twee kinderen werd op 31 december op de stoep van zijn ouders doodgeschoten. De familie snapt er niets van. De dader is spoorloos en de politie is een groot onderzoek gestart.

Stephano ging naar zijn ouders in de Rotterdamse wijk Hillesluis om de jaarwisseling te vieren. Zijn moeder had uitgebreid gekookt. Zingend zou de familie met karaoke het nieuwe jaar in gaan schrijft het Algemeen Dagblad. Maar hij kwam daar niet aan omdat er meerdere keren op hem werd geschoten, hetgeen hem zijn leven heeft gekost.

“We begrijpen het echt niet. Waarom is zo’n jongeman uit het leven gerukt? Hij was een mooi mens. Een hardwerkende man. Vader van twee kinderen. Beleefd. Sociaal. Deed geen vlieg kwaad. Maakte geen ruzie. We weten echt niet in welke richting we het moeten zoeken”, zegt de familie tegen de krant.

De schutter zou zijn weggevlucht. Een getuige had het over een grijze auto. De politie doet buurt- en sporenonderzoek en hoopt dat meer getuigen zich melden.