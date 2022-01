Woning afgebrand nadat kind met vuur op matras speelt

De brand die vanmorgen een woning aan de Flamingostraat in Suriname volledig heeft verwoest, is ontstaan omdat een kind met vuur op een matras speelde. Dat heeft de Surinaamse brandweer vanmiddag laten weten.

De brandweer kreeg zondag 2 januari omstreeks 10:03u via het command center een melding van een woningbrand. In deze woning verbleven er 11 personen waaronder twee volwassenen en negen kinderen, in de leeftijd tussen 0 en 15 jaar.

Bij aankomst van de brandweer zag men dat het ging om een laagbouw woning van ongeveer 8/8, van hout opgetrokken en gedeeltelijk van steen. Het pand stond al in lichterlaaie en is geheel met inboedel afgebrand.

Ten tijde van de brand waren de volwassenen niet thuis en waren de kinderen onder toezicht van een grootvader die op het zelfde erf woonachtig is. De kinderen wisten met elkaars hulp uit het pand te komen.

Het huis was niet verzekerd maar is wel aangesloten op het elektriciteitsnet.