Nederland krijgt minister van Surinaamse afkomst

De leider van de politieke partij D66, Sigrid Kaag, heeft zondagmiddag bekend gemaakt dat partijgenoot Franc Weerwind (57) op 10 januari minister van Rechtsbescherming wordt.

Weerwind is sinds 2015 burgemeester van Almere. Afgelopen zomer is hij voor een tweede termijn herbenoemd, waardoor hij in principe tot en met 2027 aan de stad verbonden zou zijn.

Voordat hij in Almere aan de slag ging, was Weerwind burgemeester van Velsen, en daarvoor burgemeester van de gemeente Niedorp. Franc is ook medeoprichter van de Stichting Vriendschapsbanden Nederland Suriname.

Eerder werd de naam van Weerwind voor de portefeuille al door enkele landelijke media genoemd. Kaag heeft de kandidaten van haar partij zondagmiddag op bezoek gehad.

De nieuwe Nederlandse regering wordt waarschijnlijk diverser; Dilan Yesilgöz-Zegerius, VVD politica van Turks-Koerdische afkomst, wordt genoemd als de nieuwe minister van Justitie en Veiligheid.