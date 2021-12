108 nieuwe COVID-19 besmettingen en 1 coronadode

Ook dinsdag is er in Suriname sprake van een flinke stijging van het aantal corona besmettingen. De afgelopen 24 uur zijn er 108 nieuwe besmettingen genoteerd.

Dat blijkt dinsdagavond uit de update van de cijfers op de officiële COVID-19 website van de Surinaamse regering.

Er is dinsdag in totaal 516 keer getest. het besmettingspercentage bedraagt hierdoor bijna 21%. Uit de update blijkt verder dat er 12 patiënten in de ziekenhuizen liggen en 2 personen op de IC.

Dinsdag werd ook duidelijke dat diverse betrokkenen woensdag bij elkaar om zich te buigen over eventuele verscherping van de COVID-19 maatregelen. Het is namelijk gebleken dat vanuit diverse delen van de bevolking uitbundige feesten worden georganiseerd.

De cijfers van dinsdag 28 december 2021: