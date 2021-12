Dit jaar opnieuw recordhoeveelheid cocaïne onderschept in Nederland

De Nederlandse douane heeft dit jaar weer een recordhoeveelheid cocaïne onderschept. Tot en met Kerst is al veel meer in beslag genomen dan heel vorig jaar.

De hoeveelheid onderschepte drugs tot afgelopen kerst bedraagt 68.000 kilo. Heel vorig jaar werd in totaal 49.000 kilo cocaïne in beslag genomen.

Dit jaar zijn verschillende megapartijen van duizenden kilo’s aangetroffen, waaronder een grote partij uit Suriname in september. Er werd toen 4.022 kilococaïne aangetroffen in een container uit Suriname, die gevuld was met hout. De container was bestemd voor een bedrijf in Polen.

Het merendeel van de drugs werd ook afgelopen jaar weer gevonden in containers in de Rotterdamse haven.

Opvallend is ook dat er meer cocaïne is gevonden tussen cargoladingen op Schiphol. Deze hoeveelheid nam toe van 700 kilo in 2020 naar 1800 kilo in het afgelopen jaar, blijkt uit de cijfers die de NOS heeft opgevraagd bij de douane.

Daarnaast werd nog eens 500 kilo coke gevonden in de bagage van passagiers.