Partner van levend verbrande man vast na verdenking

De Surinaamse politie heeft dinsdag officieel laten weten dat de 41-jarige Andy Grantsaan (Schot) op zaterdag 25 december na met benzine te zijn overgegoten, levend is verbrand. Na verkregen informatie te hebben uitgewerkt, werd de partner van het slachtoffer, de 41-jarige Sandy H. als verdachte in beeld gebracht, meldt het Korps Politie Suriname.

Uit het voorlopig politioneel onderzoek is naar voren gekomen dat de man op die bewuste dag op het balkon van zijn woning in het district Para zat toen het geval plaatsvond. Bij aankomst van de politie van Para op het woonadres werd zijn 41-jarige vrouw niet aangetroffen.

Met 3e graad verwondingen over het geheel lichaam, werd het slachtoffer afgevoerd naar de Spoed Eisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo. Hij werd ter verpleging in het ziekenhuis opgenomen, maar kwam in de vooravond van diezelfde dag in de ziekeninrichting te overlijden.

Het onderzoek in deze zaak werd overgedragen aan de rechercheurs van de afdeling Kapitale Delicten. Na verkregen informatie te hebben uitgewerkt, werd partner Sandy als verdachte in beeld gebracht. Zij werd in de middag van zondag 26 december op een woonadres te Paramaribo opgespoord en aangehouden.

Bij haar aanhouding heeft zij ontkent het strafbaar feit te hebben gepleegd. Sandy verklaarde aan de politie dat de man het feit zelf heeft gepleegd. Vermeld dient te worden dat het balkon alwaar de man zat schroeischade heeft opgelopen.

Het ontzielde lichaam van Andy is in opdracht van het Surinaamse Openbaar Ministerie (O.M.) ter obductie in beslag genomen, terwijl Sandy in het belang van het onderzoek in verzekering is gesteld.

De redactie van Waterkant.Net verneemt dat de vrouw over de Nederlandse nationaliteit beschikt.