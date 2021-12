Identiteit overleden veroorzaker dubbele aanrijding nog niet bekend

De Surinaamse politie weet nog steeds niet wie de veroorzaker is van een dubbele aanrijding zaterdagavond, die daarna kwam te overlijden aan de Martin Luther Kingweg. Dat meldt het Korps Politie Suriname zondag.

Uit het voorlopig onderzoek kwam naar voren dat de overleden autobestuurder over de MLK-weg reed. Hij kwam vanuit de richting van Paranam en ging in de richting van Latour, terwijl de 24-jarige autobestuurder R.S. in de tegenovergestelde richting reed.

Ter hoogte van mast nummer S193 maakte de overleden bestuurder vermoedelijk een manoeuvre om zijn voorrijder in te halen. Bij die gelegenheid lette hij vermoedelijk niet voldoende op en kwam in frontale botsing met zijn tegenligger R.S. die hem dichtbij genaderd was.

De politie van het bureau Houttuin kreeg van het Command Center de melding van een aanrijding met materiële schade, tussen twee voertuigen aan de MLK-weg. Zij koersten derwaarts voor onderzoek en troffen zes slachtoffers aan, waarbij de veroorzaker bekneld zat in zijn voertuig en geen teken van leven meer vertoonde.

Met behulp van de brandweer werd de beknelde bestuurder uit de auto gehaald. Een arts stelde officieel de dood van de man vast. Zijn ontzielde lichaam is in opdracht van het Surinaamse Openbaar Ministerie door de politie ter obductie in beslag genomen. (tekst loopt door onder foto)

Met behulp van de brandweer werd de beknelde bestuurder uit de auto gehaald

Zowel de autobestuurder R.S. (24) en zijn vier mede inzittenden D.T. (10), S.T. (23), K.P. (49) en T.M. (26) klaagden van pijn over hun geheel lichaam. Per ontboden ambulance zijn allen voor medische hulp afgevoerd naar de Spoed Eisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo.

Staande het onderzoek voegde ene R.R. (20) zich bij de politie en gaf door dat de overleden bestuurder kort voor die aanrijding, eerder een andere aanrijding met haar had veroorzaakt op dezelfde weg. Volgens verklaring van R.R. kwam de overleden bestuurder vanuit de twaalfde straat aangereden en reed de MLK-weg op met een heel hoge snelheid.

Hij kwam daarbij in botsing met haar voertuig, stopte even, maar reed vervolgens heel hard weg zonder achterlating van zijn gegevens. De politie constateerde dat het voertuig van deze automobiliste lichte schade vertoonde aan de rechterzijde van het voertuig.

De autobestuurders R.S. en R.R. zijn in het bezit van een geldig Surinaams rijbewijs. De voertuigen van R.S. en van de overleden autobestuurder die zwaar beschadigd zijn, zijn door de politie ter herkeuring in beslag genomen.

Het onderzoek van deze aanrijding wordt overgedragen aan de Verkeersunit van Regio Midden meldt de politie.