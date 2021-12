1 coronadode afgelopen weekend genoteerd

In Suriname zijn het afgelopen weekend, van vrijdag tot en met zondag, in totaal 53 nieuwe besmettingen en 1 coronadode genoteerd. Er is in drie dagen in totaal 631 keer getest hetgeen een besmettingspercentage van 8,4% betekent.

Dat blijkt uit de updates van de cijfers op de officiële COVID-19 website van de Surinaamse regering.

Uit de update zondag blijkt verder dat er momenteel 12 personen in het ziekenhuis liggen en 11 op de ICU. Het reproductiegetal is stabiel op 0,78.

In alle opzichten zijn de cijfers dus lager dan een maand geleden. Ondanks deze lage cijfers is er reden voor alertheid. Volgens Epidemioloog dr. Krishnadath komt de Omicron variant eraan en zal zich sneller verspreiden:

De cijfers van zondag 12 december 2021: