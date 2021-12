Doorrijder veroorzaakt nog een aanrijding en overlijdt

Drama zaterdagavond aan de Martin Luther Kingweg. De bestuurder van deze personenauto is omgekomen nadat hij ter hoogte van Surmac in botsing is gekomen met een andere personenwagen. Kort voor het ongeval had de man een andere auto aangereden en sloeg hij op de vlucht.

De doorrijder raakte na de tweede aanrijding bekneld in het voertuig. Terwijl manschappen van het Korps Brandweer Suriname bezig waren hem te bevrijden, gaf hij de geest. Vijf personen zijn gewond geraakt en met de ambulance afgevoerd naar de Spoedeisende Hulp.