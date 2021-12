Amsterdam Zuidoost neemt afscheid van Roy Ristie

In Amsterdam Zuidoost is vanmiddag afscheid genomen van Roy Ristie. De bekende mediaman is vorige week plotseling op 68-jarige leeftijd overleden na een kortstondig ziekbed.

Zondag 12 december kon men van 12.00u – 17.00u afscheid nemen in het Afscheidshuis Amsterdam Zuidoost (foto), waar zijn lichaam opgebaard was. Het was een komen en gaan van mensen die de laatste groet brachten aan Ristie.

Dinsdag 14 december aanstaande zal zijn stoffelijk overschot naar Suriname worden gevlogen, alwaar ook de uitvaart zal plaatsvinden.