Mediaman Roy Ristie (68) plotseling overleden

De bekende mediaman Roy Ristie is op vrijdag 3 december in Nederland overleden. Dat heeft de familie zaterdagochtend bevestigd.

Afgelopen dinsdag werd Ristie opgenomen in het ziekenhuis na besmetting met het coronavirus. “Vrijdag vlak voor middernacht is hij rustig ingeslapen”, zegt de familie in een verklaring.

Roy Ristie begon als presentator tijdens zijn schooltijd in Suriname en vertegenwoordigde jongeren in het schoolparlement en de door hem opgerichte organisatie Jokomakka.

In Nederland werkte hij voor verschillende omroepen en vertegenwoordigde hij daarnaast de Surinaamse gemeenschap in de Bijlmer. Hij was acht jaar raadslid in Amsterdam-Zuidoost voor D66. Ook was hij de motor achter het platform ‘Brasa’.

Roy Ristie is 68 jaar geworden. De redactie van Waterkant.Net condoleert de nabestaanden.

Het bericht van de familie: