‘Politieman heeft seks met vrouwelijke verdachte in auto achter bureau’

Een 36-jarige vrouw heeft dinsdag bij de politie in Suriname aangegeven dat een agent onder dwang seks met haar heeft gehad in haar wagen, achter een politiebureau in Paramaribo. Zij moest van de wetsdienaar achter het politiebureau komen.

Tegen de vrouw was aangifte van diefstal gedaan. Zij zegt dat de politieman haar had beloofd dat zij niet opgesloten zou worden. De agent stuurde haar een bericht via Facebook dat zij achter het bureau moest komen. Hij had op dat moment de nachtdienst.

De vrouw parkeerde haar auto achter het bureau waarin de agent plaatsnam. Volgens de vrouw wilde zij geen seks met hem, maar hij deed dat onder dwang. Hij gaf haar ook aan dat zij niet aangehouden zou worden.

De verdachte is een dag na de gedwongen seks, in verzekering gesteld. Zij beschikt nog over de berichten in haar telefoon die de politieman voor haar via Facebook heeft gestuurd. Zij kwam in contact met deze agent omdat hij haar zaak in onderzoek had.

De politieman had de vrouw eerder verhoord in een kamer. Naar zeggen van de verdachte wilde hij toen ook dat zij haar kleding moest weghalen voor hem. Het onderzoek duurt voort.