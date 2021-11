Voetganger doodgereden aan de Anton Dragtenweg

Aan de Anton Dragtenweg in Suriname heeft zich maandagavond een dodelijk verkeersongeval voorgedaan. Een voetganger zou daarbij zijn aangereden door een auto.

Het ongeval gebeurde ter hoogte van de Powisiestraat. Het voertuig reed over bovengenoemde weg richting de Cornelis Jongbawstraat toen de aanrijding plaatsvond. Het slachtoffer is ter plaatse om het leven gekomen.

Verschillende eenheden van de Surinaamse politie zijn nu ter plaatse bezig met het onderzoek. Het slachtoffer heeft geen vaste woon- of verblijfplaats.

De automobilist is wel in het bezit van een rijbewijs, dat is ingevorderd. Ook het voertuig (foto onder) is in beslag genomen: