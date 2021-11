Voetganger door hoogbejaarde automobilist (88) doodgereden

De voetganger die gisteravond bij een verkeersongeval om het leven kwam aan de Anton Dragtenweg in Suriname, is doodgereden door een hoogbejaarde automobilist in deze terreinwagen (foto). Het gaat om de 88-jarige bestuurder A.R.

De voetganger werd vermoedelijk van achteren aangereden nadat hij plotseling op de weg kwam. Hij werd daarbij door de zijspiegel van de auto bestuurd door de hoogbejaarde geraakt.

Het slachtoffer is een dak- en thuisloze man, van wie de identiteit nog niet bekend is. Voor de komst van de ambulance bleek dat hij het leven reeds had gelaten. De zaak is nog in onderzoek bij de Surinaamse politie.

In Suriname bestaan er geen regels voor hoogbejaarde automobilisten. In tegenstelling tot Nederland, waar je na je 75ste een gezondheidsverklaring van artsen nodig hebt. Met deze verklaring van de arts(en) beoordeelt het CBR of hoogbejaarden wel veilig kunnen blijven rijden.

Het voertuig van de oude man is in beslag genomen voor onderzoek: