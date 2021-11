RBTP houdt dief aan die ervandoor ging met auto van politieman

Dit is Sergio H. die zondagochtend in Suriname, door het Regio Bijstandsteam Paramaribo (RBTP) aangehouden is op zijn adres in Paramaribo voor de diefstal van de auto van een politieman.

Het voertuig is bij hem aangetroffen. Hij kwam aan de autosleutel toen de politieman die vrijdag tijdens een rouwvisite was kwijtgeraakt. Sergio vond de sleutel.

Hij heeft de auto van de politieman zaterdag tussen 05.00 en 07.00 uur gestolen aan de Kleine Saramaccastraat. De wetsdienaar had zijn witte wagen van het merk Suzuki Swift daar geparkeerd.

Op camerabeelden is te zien dat Sergio H in het voertuig is gestapt. Daarna is hij samen met vrienden gaan wandelen. Hij heeft bepaalde spullen uit het voertuig verkocht aan anderen.

De wetsdienaar zag zijn auto rond 07.00 uur niet meer op de plaats en deed de aangifte.