Gokker die zonder te betalen bij bettingshop ervandoor ging aangehouden

Het Regio Bijstandsteam Paramaribo (RBTP) heeft deze week Kenneth J. aangehouden. Hij werd gezocht omdat hij in de week van 20 oktober een groot geldbedrag op rekening zou hebben vergokt bij een bettingshop in Suriname, waarna hij er vandoor ging zonder te betalen.

De verdachte zou de bettingshop medewerker een smoes hebben voorgehouden en vluchtte daarna weg. Van de week werd Kenneth in een andere bettingshop positief herkend. De politie werd getipt waarna Kenneth door leden van RBTP te Maretraite in de boeien werd geslagen en naar het bureau werd afgevoerd ter voorgeleiding.

Na de volgende dag te zijn voorgeleid werd Kenneth in verzekering gesteld. Het is vooralsnog onduidelijk of er meerdere slachtoffers zijn.

Deze zelfde Kenneth werd eerder in het jaar ook al in verband gebracht de wapendiefstal zaak bij de woning van ex-president Bouterse. Hij werd dagen daarna echter in vrijheid gesteld. Op 29 oktober moest in die zaak voor de rechter verschijnen, maar hij was afwezig op de zitting.