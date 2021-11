De auto van een politieman is vandaag tussen 05.00 en 07.00 uur gestolen aan de Kleine Saramaccastraat in Suriname. Hij had zijn witte wagen van het merk Suzuki Swift daar geparkeerd.

De wetsdienaar zag zijn auto rond 07.00 uur niet meer op de plaats. In de wagen had de politieman onder andere een handboei en pepperspray. Het is niet bekend in welke richting de dader met het voertuig is weggereden.

De politie doet onderzoek om het voertuig en de dief te achterhalen.