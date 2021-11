Kind doodgereden door truck te Coronie

Een voetganger is dinsdag overleden bij een verkeersongeval in Suriname. Vernomen wordt dat een truck een jongetje van rond de 10 jaar heeft aangereden. Dit zou in het district Coronie zijn gebeurd.

Door nog onbekende reden kwam het kind onder de truck terecht. De truckchauffeur had dit niet door en heeft hem daarbij overreden. Het slachtoffer zat daarna onder het voertuig vast.

De Surinaamse brandweer werd ingeschakeld, maar hoefde niet meer te assisteren omdat omstanders de jongen al uit zijn benarde positie hadden bevrijd.