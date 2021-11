Overreden 11-jarige kroop onder truck na aanval door hond

De jongen die dinsdagavond tragisch door een truck werd overreden in Coronie, is de 11-jarige Quincy Moeljoredjo. Hij kroop onder die truck omdat hij werd aangevallen door een hond.

Het ongeval gebeurde rond 19.15u op de Oost-Westverbinding in Suriname, ter hoogte van km 97 in het ressort Jenny in Coronie. Quincy werd samen een andere jongen in de omgeving van zijn woning door de truckchauffeur afgezet.

De jongens werden kort na het uitstappen door een hond aangevallen. Quincy rende weg en hield zich onder de truck schuil voor het dier. Truckchauffeur R.T. had dit niet door en reed op. Daarbij werd Quincy overreden en was hij vrijwel op slag dood.

De politie werd gealarmeerd en ging ter plaatse voor onderzoek. Het rijbewijs van R.T. is hangend het onderzoek ingevorderd. Zijn truck werd ter herkeuring in beslag genomen. Het ontzielde lichaam van Quincy is ter obductie in beslag genomen.

De politie van Coronie heeft de zaak in onderzoek.