Vrouw probeert cocaïne in doos met levensmiddelen en kruiden te posten

De 27-jarige Meriah T. die een postpakket met daarin cocaïne ter verzending had aangeboden bij één van de postbedrijven te Paramaribo, is op zaterdag 6 november door rechercheurs van de Narcotica Brigade op haar woonadres te Wanica opgespoord en aangehouden.

De douane recherche onderschepte in het aangeboden postpakket 117 gram cocaïne. Het verderfelijk spul was in kranten gewikkeld en zat verborgen in een doos met levensmiddelen en kruiden. De drug werd in beslag genomen en overgedragen aan de afdeling Narcotica Brigade van het Korps Politie Suriname.

De rechercheurs stelden een onderzoek in en na bekomen en uitgewerkte informatie werd de postpakketverzendster op 6 november aangehouden. Meriah verklaarde aan de politie dat zij de doos van een kennis kreeg die haar voorhield dat hij de doos voor een onbekende man moest posten.

De kennis benaderde haar toen om de doos voor hem te posten. Verder gaf de jonge vrouw aan dat zij niet weet waar haar kennis en de andere onbekende man woonachtig zijn. Aan de opsporing en aanhouding van de twee bedoelde manspersonen wordt gewerkt.

De vrouwelijke verdachte is na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie hangende het onderzoek ingesloten meldt de politie.