Defensie helpt bij voorzien gezinnen in Nickerie van drinkwater

In afwachting van een duurzame oplossing worden de bijkans 1.900 gezinnen op Henar en Paradise voorzien van water met een watertankwagen. Het ministerie van Defensie ondersteunt dit initiatief, samen met particulieren en NCCR.

Afgelopen weekend kwamen meer dan duizend gezinnen te Henar in Nickerie, weer zonder schoon en gezond drinkwater zitten. De mensen hebben hun misnoegen geuit en zijn de situatie beu. Ze riepen op tot actie.

“Alle beetjes helpen. We doen ons uiterste best. Als klein meisje ben ik opgegroeid zonder stroom en toegang tot schoon drinkwater. We hadden putwater en regenwater in vaten. Ik weet wat het is om te smachten naar water”, aldus minister Mathoera over het werk van de militairen.