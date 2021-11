Vierde arrestatie in verband met 400 kg cokezaak Smaragdstraat

De politie in Suriname heeft deze week nog een arrestatie verricht in verband met de onderschepte 400 kilo drugs, op een adres aan de Smaragdstraat in Paramaribo-Noord. Gene K. is aangehouden, omdat hij een busje had gehuurd waarin de politie achteraf de drugs heeft onderschept. Hij is in verzekering gesteld.

De politie heeft meer dan 400 kilo cocaïne onderschept in het gehuurde busje dat in de garage van een adres aan de Smaragdstraat stond geparkeerd. Eerder zijn oud-commissaris van politie Ruben P., inspecteur van politie Dennis E. en Santana T. aangehouden en in verzekering gesteld.

Santana T. werd op het adres aangehouden. Het onderzoek leidde daarna naar P. en E. die uiteindelijk werden gearresteerd. Gene K. is daarna ook als een van de verdachten in beeld gebracht en aangehouden.