Wegafsluiting nabij Wageningen pompgemaal

In verband met de opschaling van de rehabilitatiewerkzaamheden aan het Wageningen pompgemaal, heeft het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) in Suriname, na overleg met verschillende betrokken actoren besloten per 8 november 2021 de toegang naar het pompgemaal slechts voor bestemmend verkeer toe te staan.

De weg naar het gemaal zal middels een hefboom worden afgesloten en onder bewaking worden gesteld van manschappen van het nationaal leger. Dit betekend dat het gebied rondom het gemaal niet toegankelijk zal zijn voor het publiek.

Met deze maatregel wil het ministerie ervoor zorgdragen dat de werkzaamheden die thans door de aannemer Kuldipsingh worden uitgevoerd een vlot maar vooral veilig verloop hebben. Ook zal het per deze datum ook niet meer zijn toegestaan om vaartuigen in of nabij het aanvoerkanaal van het pompgemaal aan te meren.

LVV is samen met de aannemer drukdoende de installatie van één van de drie nieuwe pompen uit India op tijd klaar te krijgen om nog bij het ingaan van het najaar seizoen voldoende irrigatiewater voor de boeren in dit gebied beschikbaar te hebben.

Tegelijkertijd worden er ook reparaties aan een van de oude pompen in het gemaal verricht om ook deze naar vermogen te kunnen inzetten.