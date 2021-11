Avond HAVO /VWO-onderwijs mogelijk in district Wanica

Het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur heeft voorzien in de behoefte om de avondopleiding HAVO-en VWO-onderwijs te starten in het ressort Lelydorp, district Wanica.

Het Avond Havo/VWO wil Surinamers opleiden die een droom of ambitie hebben om ontwikkeling te brengen voor zichzelf, op microniveau, en voor de maatschappij op macroniveau. Zij willen het fundament zijn waarop het ‘no child left out’ idee zich voortborduurt zodat het land over degelijk kader beschikt. Het startsein van de opleiding is gegeven op maandag 1 november 2021 op de Johannes Vrolijkschool 2.

Boordevol inspiratie en met lofzang heeft dominee Michael Persaud de openingsceremonie begonnen. Met het zingen van de bekende tekst ‘U bent mijn rots, wanneer ik wankel ’uit spreuken heeft hij zijn speech richting gegeven. De dominee heeft aangegeven dat onderwijs de basis is voor een goed leven.

Natasha Wolff-Soeleman, coördinator van de opleiding heeft benadrukt dat de samenwerking tussen de docenten en studenten van cruciaal belang is om succes te boeken. Zij heeft de studenten die zich hebben ingeschreven welkom geheten en heel veel succes toegewenst. “Ik wil jullie bemoedigen om je uiterste best te doen en om je doel te verwezenlijken”, merkt Natasha Wolff op.

Waarnemend directeur van het Algemeen Vormend Onderwijs, Gracia Ormskirk heeft mede namens minister Marie Levens haar felicitaties uitgebracht aan de docenten en studenten. In bemoedigende woorden heeft zij geaccentueerd dat de moed opgeven geen optie is. De opleiding heeft bewezen bestaansrecht te hebben. Na de toespraak van directeur Ormskirk zijn de lintjes doorgeknipt.