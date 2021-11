Horeca ondernemer blokkeert weg bij protestactie; petitie DNA aangeboden

Een groep actievoerende horeca ondernemers heeft vanmorgen een petitie aangeboden bij de Nationale Assembleé van Suriname aangeboden, gericht aan de Surinaamse president Santokhi. Dit in het kader van een protestactie die vandaag door de Vereniging Horeca Suriname werd georganiseerd.

In de petitie onder de noemer Horeca sector is het beu! wordt dringende aandacht van de president gevraagd voor grote zorgpunten uit de sector. De horeca organisatie eist ondermeer verruiming van tijden die gelden voor de sector, openstellen indoor dining en samenwerking met handhaving en overheid.

De actievoerders liepen van ‘t Vat naar het DNA gebouw. Een ondernemer blokkeerde de weg voor ’t vat voor enkele minuten met zijn auto (foto). Dit deed hij uit protest. De politie die in groten getale bij ’t Vat aanwezig was om een oogje in het zeil te houden, sommeerde hem om zijn voertuig van de weg te halen. De bestuurder gaf gehoor en reed weg.

Een filmpje van de aankomst bij het DNA gebouw: