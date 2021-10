Bij dit ernstig verkeersongeval vanmiddag in Suriname, zijn twee personen gewond geraakt. Vermoedelijk heeft een van de bestuurders geen voorrang verleend.

Het ongeval tussen twee voertuigen vond tegen 14.45u plaats op de kruising van de Nieuwe Zorgweg en de Hiraweg. twee vrouwen raakten hierbij gewond.

De politie was snel ter plaatse en schakelde een ambulance in die de gewonden naar de SEH heeft afgevoerd. Het onderzoek naar de oorzaak is gaande.

Een van de vrouwen lag ernstig gewond op het wegdek.