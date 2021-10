Meisje (12) steekt koppige jongen (15) met mes

Een twaalfjarig meisje heeft zondag een vijftienjarige jongen in Paramaribo gestoken met een mes. De reden hiertoe is dat de jongen haar verveelde wat zij niet leuk vond.

De jongen had het meisje eerder toen zij over straat liep lastig gevallen. Zondag regende het, waarbij de jongeman onder een afdakje van een woning ging om af te wachten totdat het zou stoppen met regenen. Hij wist niet dat het meisje daar woonde.

Op een bepaald moment kwam het meisje naar buiten en zag de jongen. Hij verveelde haar weer. Het meisje sprak hem aan maar hij bleef doorgaan. Zij heeft toen een mes genomen en hem in de rechterhand verwond.

Het slachtoffer ging per eigen gelegenheid voor medische behandeling. De politie heeft het meisje aangehouden en in verzekering gesteld. Deze zaak is overgedragen aan de afdeling Jeugdzaken.