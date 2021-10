Suriname neemt deel aan Huawei Seeds for the Future

Vijf Surinaamse studenten zijn geselecteerd om deel te nemen aan het Huawei Seeds for the Future opleidingsprogramma. Het is de eerste keer dat Suriname deelneemt aan de jaarlijkse opleiding, die vanwege de Covid-19-pandemie voor de tweede keer virtueel verzorgd zal worden. In totaal nemen 52 studenten van hogere onderwijsinstellingen uit Suriname, Jamaica en Trinidad & Tobago deel aan de training.

Prewien Ramadhin vertegenwoordiger van het Kabinet van de President, noemt het een waar genoegen dat Surinaamse studenten ook onderdeel kunnen zijn van het programma. Hij is ervan overtuigd dat de training erin zal resulteren dat de studenten ervaring en kennis opdoen die zij in Suriname kunnen toepassen. Zij zullen daarmee in staat zijn een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van het land en ook de ICT-ontwikkeling binnen het overheidsapparaat. De training begint dit jaar op 25 oktober en duurt tot en met 1 november 2021.

Een van de studenten die vorig jaar heeft geparticipeerd aan het programma heeft tijdens de zoom meeting die op 22 oktober 2021 is gehouden, haar ervaring gedeeld over de opleiding. Ze noemt het programma leerrijk en zegt verder dat er tal van mogelijkheden zijn om een variƫteit aan onlinetrainingen te volgen. Zij zegt verder dat studenten van haar groep in eerste instantie teleurgesteld waren dat zij niet konden afreizen naar het hoofdkwartier van Huawei.

Gaandeweg hebben zij gemerkt dat er tal van interactieve en leerrijke momenten zijn geweest en dat de kwaliteit van het onlineprogramma ook op peil is. Zij heeft verder haar dankbaarheid geuit voor de gelegenheid om deelgenomen te hebben. Tot slot geeft ze aan dat zij en haar groepsgenoten de opgedane kennis zullen inzetten voor de ontwikkeling van hun land.